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Главная » Авто » Житель Кандалакши ответит за алкогольный рецидив
 
 
 
 
17 Июня 2017 года, 13:30

Житель Кандалакши ответит за алкогольный рецидив


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/17 июня/БИ-ПОРТ – 35-летний житель Кандалакши вновь попался за рулем в пьяном виде.

Сотрудники ДПС проводили оперативно-профилактическую операцию на посту ДПС на автодороге «Кола». Они остановили подозрительную «УАЗ»-ик, за рулем которого находился 35-летний житель Кандалакши.

«В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения, кроме того, от него исходит резкий запах алкоголя. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, результат которого подтвердил, что сел мужчина за руль нетрезвым - содержание алкоголя в крови составило 0,448 мг/л», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Также стало известно, что мужчина в октябре 2016 года уже был привлечен к уголовной ответственности за управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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