Смертность в ДТП на российских дорогах снизилась на 10%

19 Июня 2017 года, 10:14

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Число ДТП с пострадавшими снизилось за первые пять месяцев года на 5%, а количество погибших на автодорогах уменьшилось на 10%, пишут «Известия». Однако в целом ряде субъектов количество аварий с гибелью людей выросло. Эксперты полагают, что это связано с экономической ситуацией в регионах, качество дорог и работой надзорных органов.

За пять месяцев 2017 года в России произошло 55,5 тысяч ДТП, в которых пострадали люди. Это на 2,6 тысяч меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2016 году дорожные происшествия унесли жизни 20308 человек, на 3 тысячи меньше, чем в 2015-м, и почти на 7 тысяч меньше, чем в 2014-м.

В Минздраве России общее снижение смертности на дорогах связывают в том числе с увеличением оперативности оказания медпомощи. Тем не менее есть регионы, где ситуация со смертностью на дорогах ухудшилась. Так, более чем на 10% она выросла в Карелии, Волгоградской области, Башкортостане, Хабаровском крае. Более чем на 20% — в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях. Более чем на 30% — в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40% — в Амурской области.

Эксперты в первую очередь связывают ситуацию на автодорогах с их качеством. Так, данные по смертности в ДТП ухудшились в двух федеральных округах: Дальневосточном — на 16% и Уральском — на 4%. По сведениям Счетной палаты, именно в этих округах наибольшая доля грунтовых дорог от общей протяженности (30 и 10% соответственно).

Однако исследование Счетной палаты показало, что на смертность в ДТП влияет не только состояние трасс. Ещё одна причина - в неудовлетворительной работе надзорных органов.

Число аварий с жертвами или пострадавшими снизилось прежде всего в тех регионах, где усилился надзор над перевозчиками. Например, в Москве смертность в ДТП сократилась в этом году на 24%.

Фото: Twitter