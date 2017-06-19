По факту опрокидывания «скорой» в Мурманской области проводится проверка

19 Июня 2017 года, 10:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – По факту ДТП с участием «скорой помощи» полиция проводит проверку.

Как ранее сообщал «Би-порт», вечером 18 июня на 1468 км трассы Р-21 «Кола» водитель скорой медицинской помощи автомобиля «Фиат Дукато» 1956 года рождения при прохождении правого поворота, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир автомобиля – женщина, 1973 года рождения – получила травму руки, была обслужена амбулаторно. Отмечается, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Артем Берёзовский