Два человека погибли на дорогах области за выходные

19 Июня 2017 года, 11:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.

16 июня около 16:25 на 1265 км автодороги «Кола Р-21» водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В результате происшествия 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио» скончался до приезда скорой помощи.

17 июня около 00:20 на 83 км автодороги «Умба-Варзуга» водитель автомобиля «Хендай», не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением автомобиля и допустил занос с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет. В результате происшествия 39-летний водитель автомобиля «Хендай» скончался до приезда скорой помощи, 59-летний пассажир автомобиля «Хендай» доставлен в медицинское учреждение.