Более 90 столкновений автомобилей произошло в Мурманской области за выходные

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области выявлено 1488 нарушений Правил дорожного движения.
59 нарушений допустили пешеходы, в том числе несовершеннолетние участники дорожного движения – 29.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 35 водителей. Выявлено 13 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 743 нарушения ПДД. 23 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 92 столкновения с материальным ущербом.