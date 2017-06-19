На время взрывных работ 19 июня планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна