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Главная » Авто » Обсудили проблемы «Электротранспорта»
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 16:26

Обсудили проблемы «Электротранспорта»


МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич встретился с генеральным директором акционерного общества «Электротранспорт» Сергеем Коробковым и трудовым коллективом старейшего автотранспортного предприятия Заполярья.

Предметом встречи стало обсуждение дальнейшей работы перевозчика в сложившейся финансовой ситуации. На сегодняшний день министерством транспорта Мурманской области подготовлен проект постановления, который планирует решить судьбу 104 миллионов рублей, выделенных на субсидирование пассажирских перевозок. В «Электротранспорте» опасаются, что все деньги будут направлены предприятию, которое работает в области, – «Мурманскавтотрансу». Такое решение может привести к увеличению интервалов движения городского транспорта, а то и к закрытию особо нерентабельных маршрутов.

Основание для выделения финансовой помощи – существенные изменения в объеме пассажирских перевозок, заложенном при расчете экономически обоснованного тарифа. Нижний предел снижения объема перевозок, позволяющий согласно проекту постановления, претендовать на субсидию, – 10 процентов. У «Электротранспорта» снижение перевозок составляет примерно 7,4 процента, у «Мурманскавтотранса» снижение пассажиропотока гораздо выше – около 30 процентов.

«Мы могли бы поднять свою цифру до нужных 10 процентов, временно закрыв пару маршрутов, – рассказал директор акционерного общества «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Но приносить в жертву интересы мурманчан я считаю недопустимым. Пока проект постановления правительства Мурманской области о выделении субсидий транспортным предприятиям не подписан, еще есть надежда на благополучное разрешение конфликта. Конечно, самый простой выход из положения, на который нас фактически толкают, – это уменьшение количества транспорта, увеличение интервалов его движения и закрытие пассажирских маршрутов».

Напомним, в 2014 году «Электротранспорт» в форсмажорном режиме взял под крыло автобусные маршруты. Коллектив предприятия проделал колоссальную работу, которая позволила сохранить автобусные перевозки в городе. Мурманчане высоко оценили все воплощенные решения – закуплены новые автобусы и троллейбусы, сокращен интервал движения транспорта, для пассажиров обеспечены комфорт и безопасность.

АГМ

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