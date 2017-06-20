Восемь пьяных водителей задержали на дорогах области в понедельник

20 Июня 2017 года, 11:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 388 нарушений Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 110 нарушений ПДД. Всего было оформлено 20 столкновений с материальным ущербом.