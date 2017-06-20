В Мончегорске прошел совместный рейд Госавтоинспекции и военной автоинспекции

20 Июня 2017 года, 16:24

МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОН/ 20 июня - С начала текущего года на территории Мончегорского района по вине нетрезвых водителей ДТП было зарегистрировано 3 ДТП, в котором пострадали 10 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП данного вида увеличилось в три раза.

В целях профилактики управления транспортом в состоянии опьянения сотрудники ОГИБДД по г. Мончегорску совместно с сотрудниками военной автоинспекции провели совместный рейд по массовой проверке водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также по выявлению других нарушений Правил дорожного движения.

В ходе рейда было выявлено 20 водителей, нарушивших ПДД. 4 водителя нарушили требования Правил при перевозках детей. Двое управляли транспортными средствами, не имея при себе документов.

Один автолюбитель управлял автомобилем, не имея полис ОСАГО. Еще один автолюбитель не был пристегнут ремнем безопасности. При этом в ходе рейда нетрезвых водителей полицейские не выявили.

Стоит отметить, что такие рейды проводятся сотрудниками мончегорской Госавтоинспекции регулярно. С начала года сотрудниками ГИБДД задержано 63 водителя управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Мончегорска обращает внимание водителей на то, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения. Зачастую именно по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжелейшими последствиями. Необходимо думать не только о грозящем наказании, но и об ошибках, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску)