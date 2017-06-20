Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Кола»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – На 1190 км трассы Р-21 Кола (в районе Полярных Зорь) произошло ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Подробности происшествия уточняются.
В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна
Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову
В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов
7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой
Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – На 1190 км трассы Р-21 Кола (в районе Полярных Зорь) произошло ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Подробности происшествия уточняются.