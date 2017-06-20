Шесть человек пострадали в ДТП под Полярными Зорями

20 Июня 2017 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня около 15:00 на 1185 км трассы «Кола» (в районе Полярных Зорей) произошло столкновение автомобилей. Водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в сторону Мурманска, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ-2752».

Как сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2011 и 2013 годов рождения.