Девять человек получили травмы в ДТП на дорогах области за сутки

21 Июня 2017 года, 10:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

20 июня 2017 года примерно в 15:00 на 1186 км автодороги «М-18 Кола» (Полярнозоринский район) 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», не учла дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустила выезд на встречную полосу движения и столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением мужчины, 1962 года рождения. В результате происшествия водители транспортных средств, 4-и 5-летние пассажирки автомобиля «Киа Рио», а также женщина 34-х лет и мужчина 50-ти лет, находившиеся в автомобиле «ГАЗ», госпитализированы. По факту данного ДТП проводится проверка.

В 22:50 минут на 1 км автодороги «Кола-Зверосовхоз» Кольского района водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Субару Форестер», не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Деу Матиз». В результате происшествия водитель автомобиля «Деу Матиз», мужчина, 1971 года рождения, пассажир 42 лет и девочка 13 лет, ехавшие в автомобиле «Деу Матиз», госпитализированы.