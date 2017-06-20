За минувшие сутки в Мурманской области зафиксировано 23 столкновения автомобилей

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие на дорогах Мурманской области выявлено 377 нарушений Правил дорожного движения. 25 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 12 водителей. Выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 110 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 23 столкновения с материальным ущербом.