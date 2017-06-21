В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей

21 Июня 2017 года, 14:36

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске появится первая в городе зарядная станция для электромобилей. Об этом «Би-порту» сообщили в международном объединении Bellona. Зарядной устройство будет располагаться на парковке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

После того, как в 2014 году BELLONA впервые привезла в Мурманск и представила жителям города электромобиль Tesla Model S, представителей организации постоянно спрашивали, где же заряжать электромобиль. Будучи последовательной, экологическая организация решила построить и первое зарядное устройство.

Заряжать электромобили на специальной площадке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» можно будет совершенно бесплатно, как минимум, два года.

Церемония открытия состоится 26 июня.