Восемь пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки на территории Мурманской области выявлено 388 нарушений Правил дорожного движения. 17 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 143 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 33 столкновения с материальным ущербом.