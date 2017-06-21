Полиция Кандалакши устанавливает очевидцев дорожно-транспортных происшествий

22 Июня 2017 года, 13:42

КАНДАЛАКША/ 22 июня - ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» устанавливает очевидцев дорожно-транспортных происшествий.

14 июня 2017 года в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 20 минут на улице Пронина у дома №12 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованное транспортное средство «Subaru Forester».

15 июня 2017 года около 05 часов 10 минут на автодороге «Кандалакша – Алакуртти» неустановленный водитель, который управлял автомобилем ВАЗ-2109 темного цвета, совершил наезд на припаркованное на обочине транспортное средство «Hyundai Accent».

16 июня 2017 года в 13 часов 30 минут у д. 61, ул. Чкалова, г. Кандалакша неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Kia SLS» .

В нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения, водители с места ДТП скрылись.

Всех, кто располагает информацией о данных происшествиях, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533) 5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533) 2-07-89.

Госавтоинспекция г. Кандалакша напоминает водителям, что в соответствии с ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»