Горящему в Мурманске автомобилю пришлось разбить стекло

23 Июня 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Поздно вечером на улице Инженерная в Мурманске горел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:58.

«В результате пожара произошло возгорание в моторном отсеке, лопнуло переднее левое колесо, от высокой температуры лопнуло лобовое стекло, разбито правое дверное окно для проникновения в автомобиль дежурного караула», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.