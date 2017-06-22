Перевозчикам прописали порядок возмещения выпадающих доходов

23 Июня 2017 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Правительство Мурманской области утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов у компаний, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Мурманской области. Документ определяет условия, при которых компания может претендовать на субсидию в случае изменения объёма транспортной работы. В частности, субсидия будет предоставляться при изменении объёма транспортной работы более чем на 10% в сравнении с объёмом, который был утверждён при установлении экономически обоснованного тарифа. Постановление подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Вопрос о новом порядке обсуждался на прошлом заседании областной думы. Тогда депутат Герман Иванов заявил, что ограничение в 10% лишает возможности претендовать на субсидию ОАО «Электротранспорт», которое работает в Мурманске, поскольку у предприятия снижение пассажиропотока составило несколько меньше установленного порога. А, следовательно, единственным получателем субсидии станет «Мурманскавтотранс», у которого снижение объёма транспортной работы составило около 30%.

Директор «Электротранспорта» Сергей Коробков, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу закрытия некоторые муниципальные маршруты. Глава города Дмитрий Филиппов в свою очередь заявил, что город будет обращаться в суд.