33 столкновения автомобилей произошло на дорогах области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 2163 нарушений Правил дорожного движения. 19 нарушений допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей. Выявлено 1 нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1746 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 33 столкновения с материальным ущербом.