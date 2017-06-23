Семь человек пострадали в ДТП на дорогах области за выходные

26 Июня 2017 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

24 июня около 1:40 на 8 км автодороги «Кола-КПП Лотта» водитель автомобиля «Рено», двигаясь со стороны КПП Лотта в направлении Мурманска, не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результат ДТП 49-летний водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.

24 июня около 3:30 в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля и допустил наезд на металлическое ограждение. В результате происшествия двое пассажиров (по 20 лет) автомобиля «Митсубиси» обслужены амбулаторно, водитель не пострадал.

25 июня около 0:10 в Мончегорске водитель автомобиля «Форд Мондео» не предоставил преимущество в движении транспортному средству ВАЗ-21120 и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 50-летняя женщина автомобиля ВАЗ-21120 обслужена стационарно.

25 июня около 15:10 в Мурманске на проспекте Кольском водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21110 допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть при движении с тротуара. В результате происшествия 56-летний велосипедист обслужен стационарно.

25 июня около 22:30 на 74 км автодороги «Оленегорск-Ловозеро» водитель автомобиля ВАЗ-21103, двигаясь со стороны поселка Ревда, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП

31-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21103 обслужены стационарно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП