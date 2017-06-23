Более двух тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах области

26 Июня 2017 года, 12:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2107 нарушений Правил дорожного движения.

48 нарушений допущено пешеходами, 36 – несовершеннолетними участниками дорожного движения

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 43 водителя. Выявлено 13 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1058 нарушений ПДД. 15 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 69 столкновений с материальным ущербом.