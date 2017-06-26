В Ковдорском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне

26 Июня 2017 года, 17:10

КОВДОР/ 26 июня - В полицию Ковдора обратился местный житель, 1961 года рождения, с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-21063. По словам потерпевшего, автомобиль был припаркован возле дома. Утром он не обнаружил транспортного средства.

В целях установления местонахождения угнанной машины в городе был введен план «Перехват».

На 73 км автодороги «Пиренга-Ковдор» спустя непродолжительное время сотрудники ДПС обнаружили транспортное средство. Мужчина, угнавший автомобиль, не справился с управлением и допустил опрокидывание ВАЗ-21063 в кювет. Транспортное средство после ДТП получило серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Подозреваемый в угоне был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый за кражу и угон житель Ковдора, 1987 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение у него отсутствовало, так как ранее он был лишен права управления транспортными средствами по решению суда за вождение в нетрезвом виде.

По факту в отношении задержанного дознавателем отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ковдорчанин, 1987 года рождения, задержан в порядке ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

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