Полицейские Мурманской области продолжают борьбу с водителями, управляющими автомобилем в нетрезвом состоянии

26 Июня 2017 года, 17:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня - С начала этого года выявлено 1024 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 205 случаях водители транспортных средств отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, произошло 11 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести. В целях выявления нетрезвых водителей, дорожные полицейские постоянно проводят рейды и ежедневно несут службу в усиленном режиме.

Так, ночью 18 июня в городе Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе внимание сотрудников полиции привлек черный «БМВ», который двигался с превышением скорости. Полицейские остановили данный автомобиль для проверки. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых стражи правопорядка провели медицинское освидетельствование. Прибор показал 0,387 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что говорит об алкогольном опьянении нарушителя скоростного режима. В отношении водителя, 1963 года рождения, был составлен протокол по ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 12.8 КоАП и влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ и влечет наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы до 2 лет.

Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения не садиться за руль в нетрезвом виде. Берегите свою жизнь, жизнь и здоровье своих родных, близких.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области