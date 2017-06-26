В Мурманске появилась первая зарядная установка для электромобилей

27 Июня 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске открылась первая станция для зарядки электромобилей. Пилотный проект представила Международная экологическая организация Bellona в качестве подарка жителям и гостям города к Году экологии. Зарядной устройство будет располагаться на парковке отеля «ParkInnbyRadisson Полярные Зори».

«Bellona много лет сотрудничает с Мурманской областью и прекрасно знает, что загрязнение воздуха от автотранспорта является одной из актуальных проблем столицы Заполярья, так же, как и многих крупных российских и норвежских городов. Поэтому понятно наше желание дать толчок развитию использования электрокаров в Мурманске, отдавая в подарок городу эту зарядную станцию», - рассказал генеральный менеджер международного Объединения Bellona Нильс Бемер.

Станция мощностью 44 кВт в течение двух лет будет находиться в бесплатном доступе для всех владельцев электромобилей. Одновременно электрическая АЗС сможет обслуживать два автомобиля, также у нее будет электронный удаленный доступ.

«Эта заправочная станция, пока первая ласточка, но Мурманск – это город, который за время своей более чем столетней истории во многом был первым. И мы в Мурманской области с пониманием относимся к тому, что компании стараются формировать такого рода инфраструктуру, чтобы подавать пример тем же ритейлерам, которые занимаются заправками традиционных видов топлива», – отметил Евгений Никора.