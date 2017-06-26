В Мурманске сгорела BMW

27 Июня 2017 года, 08:40

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Ночью 27 июня в Мурманске на улице Старостина сгорел автомобиль BMW. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, в результате пожара у автомобиля выгорел моторный и багажный отсеки, весь салон автомобиля закопчён. У рядом стоящего автомобиля Ford focus обгорело лакокрасочное покрытие передней правой двери, переднего правого крыла, правое зеркало заднего вида.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.