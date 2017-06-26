Скончался пострадавший в массовом наезде на пешеходов в центре Мурманска

27 Июня 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Скончался один из пострадавших в массовом наезде на пешеходов в центре Мурманска. Об этом «Би-порту» сообщили его родственники.

«Одним из пострадавших стал 91-летний Александр Михайлов. 22 июня 2017 года Александр Илларионович скончался в областной больнице», – говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая около 19 часов на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Книповича водитель автомобиля «Хёндай» допустил выезд на тротуар, где в этот момент находились пешеходы, ожидавшие разрешающий сигнал светофора. По сообщению полицейских, в результате наезда пострадало шесть человек, двое их которых (жители Мурманска 1926 и 1982 г. р.) были госпитализированы.