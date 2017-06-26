ГАЗель БИЗНЕС в Мурманске - высокая эффективность бизнеса

27 Июня 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 27 июня – «ГАЗель БИЗНЕС» – это бестселлер российского автопрома, сохраняющий самую выгодную цену в сегменте легких коммерческих автомобилей. Высокая эффективность в бизнесе и быстрая окупаемость, низкая первоначальная цена, доступность запасных частей и сервиса, невысокие затраты на топливо – преимущества, которые привлекают потребителей при выборе данного автомобиля.

В автоцентре Автомаркет ГАЗ представлена цельнометаллическая модель «ГАЗель БИЗНЕС» ГАЗ 2705 комби в полной мере наделена качествами, такими привлекательными качествами как простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, надежность и высокая ремонтопригодность, доступная цена и маневренность.

Комбинированный кузов модель «ГАЗель БИЗНЕС» ГАЗ 2705 комби получил большое признание как у небольших частных фирм, так и среди населения страны. Для многих семей Газель ГАЗ 2705 комби просто незаменима, т. к. рассчитана на 7 человек (включая водителя), а за перегородкой расположен достаточно вместительный багажный отсек объемом 6 м³.

Рамная конструкция придает автомобилю ГАЗ 2705 дополнительную прочность и надежность, а две двери – боковая сдвижная и задняя распашная – существенно облегчают погрузку. Для сварки и окраски цельнометаллического кузова используется новейшее оборудование, что обеспечивает его долговечность.

На представленной модели в наличии так же установлено газовое оборудование. Автомобиль теперь можно эксплуатировать как на бензине, так и на сжиженном газе (пропане-бутане), что существенно снижает уровень эксплуатационных затрат.

В автосалоне Автомаркет ГАЗ представлены различные программы, которые помогут будущему клиенту значительно сэкономить:

- при оформлении автомобиля в лизинг, вы получает скидку 10%;

- программа трейд-ин/утилизация вы получаете выгоду до 100 000 руб.

Подробности акциях – в автоцентре Автомаркет ГАЗ.

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