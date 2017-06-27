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Жизнь в Мурманске


Сари
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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » Авто » 13 пьяных водителей поймали в Мурманской области за сутки
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 10:10

13 пьяных водителей поймали в Мурманской области за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 328 нарушений Правил дорожного движения. 12 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1509 нарушений ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 35 столкновений с материальным ущербом.

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