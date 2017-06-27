13 пьяных водителей поймали в Мурманской области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 328 нарушений Правил дорожного движения. 12 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1509 нарушений ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 35 столкновений с материальным ущербом.