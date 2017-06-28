Три автомобиля пострадали от огня в Ковдоре

29 Июня 2017 года, 08:10

КОВДОР/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Этой ночью во дворе одного из домов Ковдора загорелось несколько автомобилей. В МЧС сообщение о пожаре на улице Комсомольская, 26 поступило в 3:59. В результате от огня пострадали три легковых автомобиля.

«У одного обгорел салон и двигательный отсек на всей площади. У второго - обгорел двигательный отсек и передняя часть салона. У третьего с одной стороны стороны оплавились бампер, фара, зеркало заднего вида», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.