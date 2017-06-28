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Главная » Авто » В системе «Платон» установят жёсткий контроль
 
 
 
 
29 Июня 2017 года, 08:30

В системе «Платон» установят жёсткий контроль


РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в порядок взимания платы с большегрузов в системе «Платон» вносятся изменения. Документ позволит избежать ситуаций, когда водители на отдельных участках дороги выключают приборы расчета в целях снижения стоимости проезда.

«По результатам анализа работы системы взимания платы с момента её введения выявлены случаи выключения водителями транспортных средств бортового устройства в период движения такого транспортного средства по автомобильным дорогам», - говорится в документе.

На постах контроля приборы вновь включаются во избежание привлечения к административной ответственности. Постановление правительства нацелено на устранение подобных нарушений: система будет восстанавливать маршрут и требовать оплату в случае, если данных об отдельных отрезках пути будет недостаточно. Расчет будет производиться, исходя из информации о координатах других точек маршрута.

«Принятые решения направлены на повышение платёжной дисциплины собственников (владельцев) транспортных средств и увеличение поступления платы в федеральный бюджет», — говорится в сообщении. 

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