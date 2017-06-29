Двух пешеходов сбили на дорогах области за сутки

30 Июня 2017 года, 09:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в котором 2 человека получил травмы различной степени тяжести.

В 16:05 в Мурманске на улице Павлова водитель, управляя автомобилем «Вольво», при движении задним ходом в дворовой территории допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 54-летний мужчина обслужен амбулаторно.

В 22:00 в Полярном водитель, управляя транспортным средством «Форд», не предоставил преимущество в движении пешеходу переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил на него наезд. В результате происшествия 18-летняя девушка обслужена амбулаторно.