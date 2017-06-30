ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе «Кола» по вине пьяной девушки-водителя

30 Июня 2017 года, 12:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня под утро на 1364 км трассы «Кола» произошло ДТП, в результате которого перевернулся и загорелся автомобиль. Об этом «Би-порту» сообщили в ОГИБДД по Кольскому району.

22-летняя девушка-водитель а/м «Тойота Камри» не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим съездов в кювет. От удара о камень транспортное средство отбросило на проезжую часть, где произошло опрокидывание с последующим возгоранием.

«В результате происшествия одному из пассажиров потребовалась госпитализация, водитель и второй пассажир были обслужены амбулаторно», - сообщили агентству.

По имеющейся информации девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.