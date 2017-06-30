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Сари
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Сергей Агарков:

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Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » Авто » ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе «Кола» по вине пьяной девушки-водителя
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 12:00

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе «Кола» по вине пьяной девушки-водителя


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня под утро на 1364 км трассы «Кола» произошло ДТП, в результате которого перевернулся и загорелся автомобиль. Об этом «Би-порту» сообщили в ОГИБДД по Кольскому району.

22-летняя девушка-водитель а/м «Тойота Камри» не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим съездов в кювет. От удара о камень транспортное средство отбросило на проезжую часть, где произошло опрокидывание с последующим возгоранием.

«В результате происшествия одному из пассажиров потребовалась госпитализация, водитель и второй пассажир были обслужены амбулаторно», - сообщили агентству.

По имеющейся информации девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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  • Когда уже у нас люди поймут, пьяный за рулем преступник, надо таких жестко штрафовать или сажать.
 
 
 
 
 
 
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