Более 2400 нарушений ПДД выявлено за сутки на дорогах области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 2406 нарушений Правил дорожного движения.
16 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей. Выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2033 нарушения ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом.