Россияне стали чаще пользоваться такси

30 Июня 2017 года, 12:27

РОССИЯ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Количество граждан, пользующихся услугами такси, за три года увеличилось в два раза. Так, в 2014 году услугами таксистов воспользовались 22 млн человек, в 2015-м — 27 млн, а в 2016-м — 45 млн. Эксперты объясняют такую динамику уменьшением количества автобусов и троллейбусов, ростом стоимости проезда в них, пишут «Известия».

«При этом на такси цены, наоборот, снижаются. В итоге небогатые люди по возможности предпочитают поездке пешую прогулку, а люди со средним достатком всё чаще выбирают такси», - сообщает издание.

По официальной статистике, количество перевезенных автобусами пассажиров с 2014 по 2016 год снизилось примерно на 2% и составило 11,296 млрд пассажиров. Число пассажиров метро снизилось еще больше — на 3,4%, до 3,312 млрд человек, трамваев — на 10%, до 1,397 млрд, а троллейбусов — на 18%, до 1,483 млрд.

Фото: Twitter