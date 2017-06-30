В Мурманске осужден водитель троллейбуса, сбивший на пешеходном переходе женщину

30 Июня 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 30 июня - 12 января 2016 года в Мурманске водителем троллейбуса был совершен наезд на женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.

Следователем отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Мурманской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения».

Во время расследования уголовного дела органами предварительного следствия были опрошены свидетели, изъяты записи с видеорегистраторов автомобилей, назначены необходимые экспертизы.

Следователем установлено, что водитель троллейбуса, 1969 года рождения, совершая поворот с улицы Радищева на улицу Павлова, не убедился в отсутствии пешеходов на пути следования и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть. Троллейбус передним правым колесом переехал ногу пострадавшей, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель троллейбуса активно сотрудничал со следствием, свою вину признал полностью. Кроме того, он помогал потерпевшей во время лечения и добровольно возместил причиненный моральный вред.

Судом водитель троллейбуса был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 УК РФ и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)