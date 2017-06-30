Более 3500 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - За прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области выявлено 3534 нарушения Правил дорожного движения.
58 нарушений допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 58 водителей. Выявлено 15 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2834 нарушения ПДД. Всего было оформлено 87 столкновений с материальным ущербом.