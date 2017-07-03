Госавтоинспекция отмечает 81-ю годовщину со дня своего образования

03 Июля 2017 года, 17:23

МУРМАНСК/ 3 июля - Служба ГАИ-ГИБДД на протяжении десятилетий выполняла и выполняет масштабный комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня это мобильные, технически оснащенные подразделения полиции, способные на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

В УМВД России по Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, на котором врио начальника УМВД России по Мурманской области полковник внутренней службы Сергей Величковский поздравил автоинспекторов с их профессиональным праздником.

Сотрудники, работники и ветераны Госавтоинспекции были поощрены нагрудными знаками МВД России «За отличную службу в МВД», почетными грамотами и ценными подарками УМВД России по Мурманской области.

Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области полковник полиции Александр Усс поздравил сотрудников Госавтоинспекции с годовщиной службы, поблагодарил личный состав за добросовестное несение службы, и выразил уверенность в том, что каждый сотрудник ГИБДД и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг, обеспечивая порядок и безопасность на дорогах.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие ветераны ГАИ-ГИБДД, долгие годы прослужившие в Госавтоинспекции региона. Они выступили перед молодыми коллегами, призвав их тому, чтобы заступая на службу, каждый из них был готов стоять до конца на страже интересов участников дорожного движения.

История ГИБДД – это, прежде всего люди, посвятившие свою жизнь нелегкой, но очень нужной профессии. Люди, беззаветно преданные любимому делу, требовательные и внимательные к участникам дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области