В Мурманской области полицейские выявили факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде

04 Июля 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля - В поселке Ура-Губа на улице Заречная сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего молодого человека. Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Наличие алкоголя в крови задержанного составило 0,240 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное нарушение и лишен права управления транспортом.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает, что сотрудники дорожной полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области