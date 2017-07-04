Три человека пострадали и один погиб в ДТП на дорогах области

05 Июля 2017 года, 12:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, один человек погиб.

Около 13:00 в Мурманске на переулке Флотском водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь по придворовой территории не предоставил преимущество в движении велосипедисту и допустил не него наезд. В результате происшествия 14-летний велосипедист обслужен амбулаторно.

В 13:50 на 24 км автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21110 при движении в сторону Колы не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате происшествия 38-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой медицинской помощи, 35-летний пассажир обслужен амбулаторно. По данному ДТП проводится проверка.

В 15:10 в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Форд» при движении задним ходом на прилегающей территории допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 81-летний мужчина обслужен амбулаторно.