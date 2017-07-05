На дорогах Мурманской области зафиксировано 36 столкновений автомобилей

06 Июля 2017 года, 10:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1396 нарушений Правил дорожного движения.

12 нарушений допущено пешеходами, в том числе шесть – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1010 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом.