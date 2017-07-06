Полиция Кандалакши разыскивает очевидцев ДТП

06 Июля 2017 года, 12:00

КАНДАЛАКША/ 6 июля - 30 июня 2017 года, в 18 часов 30 минут, на улице Защитников Заполярья, у дома 3А, неустановленный водитель, который управлял скутером темного цвета, совершил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», после чего скрылся с места ДТП. Автомобиль «Шкода Рапид» получил механические повреждения.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533)2-07-89.

Госавтоинспекция г. Кандалакша напоминает водителям, что в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ – Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»