Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в ноябре 2016 года

06 Июля 2017 года, 15:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 6 июля - 11 ноября 2016 года в 23.00 на пешеходном переходе в районе отворотки на поселок Молочный с автодороги «Кола - Мурмаши» произошел наезд легковым автомобилем марки «Фиат Альбеа» на женщину.

В результате ДТП пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефонам 8 (8152) 45-09-28 или 8-963-359-04-46.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)