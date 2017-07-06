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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назвала работу авиакомпании «Ред Вингс» «возмутительной»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Авто » Госавтоинспекция информирует жителей Мурманской области
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 18:00

Госавтоинспекция информирует жителей Мурманской области


МОНЧЕГОРСК/ 6 июля - Немаловажным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является содержание улично-дорожной сети коммунальными службами в безопасном для движения состоянии. Сотрудниками ГИБДД по городу Мончегорску повседневно проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых выявляются недостатки в содержании улично-дорожной сети. По всем выявленным недостаткам ГИБДД принимаются меры административного характера в отношении юридических и должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети города.

Так за истекший период текущего года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску выдано 72 предписания на устранение выявленных недостатков и составлено 23 протокола об административном правонарушении по ст.12.34 КоАП РФ за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города Мончегорска, региональных дорог Мончегорского района и Федеральной автодороги Кола Р-21.

В настоящее время на территории Мончегорского района коммунальными службами проводится ряд дорожных работ, а именно нанесение дорожной горизонтальной разметки на проезжую часть улиц города, замена асфальтового покрытия, ямочный ремонт и другие.

Пока дорожные службы устраняют эти недостатки, Госавтоинспекция города Мончегорска обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулём, при проезде участков дорог на которых вводится ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков, учитывать дорожные условия и обязательно соблюдать скоростной режим, в особенности при проезде пешеходного перехода.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

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