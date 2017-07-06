За прошедшие сутки на территории Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 1593 нарушения Правил дорожного движения

07 Июля 2017 года, 11:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июля - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1593 нарушение Правил дорожного движения.

15 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 2 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1275 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших)

УГИБДД УМВД России по Мурманской области