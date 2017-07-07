В Кольском районе продолжают ловить пьяных водителей

07 Июля 2017 года, 12:39

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – На территории Кольского района продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«За семь недель его проведения на территории Кольского района сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 65 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 11 из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (за повторное управление в состоянии опьянения)», – сообщили «Би-порту» в госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мероприятие продлится до 31 августа 2017 года.