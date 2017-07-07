В Мурманске временно изменено движение автобуса маршрута 6Т

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезжей части после ремонта водопровода ГОУП «Мурманскводоканал» по адресу ул. Морская, 11 в период с 9 часов 10 июля до 22 часов 14 июля будет изменен маршрут движения автобусов №6т. Путь следования: ул. Орликовой – пр. Кольский – автопарк – пр. Кольский – ул. Пономарева – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарева – ул. Орликовой.
Возможны отклонения от расписания движения автобусов №6т.
АГМ