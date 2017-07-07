В Апатитах полицейские выявили факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде

07 Июля 2017 года, 18:26

АПАТИТЫ/ 7 июля - На перекрестке улиц Космонавтов - Строителей сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД был остановлен автомобиль «Киа» под управлением 35-летней женщины. Полицейскими у гражданки были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови женщины составило 0,696 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данная гражданка ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter