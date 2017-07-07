В Мурманске проведен очередной масштабный профилактический рейд

07 Июля 2017 года, 18:40

МУРМАНСК/ 7 июля - В трех округах областного центра прошел рейд, направленный на контроль и пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок, снижение уровня аварийности с участием автобусов, на пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с тонированными стеклами, с нарушением правил перевозки детей, с непредставлением преимущества в движении пешеходам, в том числе и несовершеннолетним, а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.

В рейде приняли участие инспекторы отдельного батальона ДПС, специализированного взвода ДПС, сотрудники областного Управления ГИБДД, а также сотрудники Управления государственного автодорожного надзора.

Только за два часа сотрудниками ГИБДД было проведено 105 профилактических бесед с участниками дорожного движения о недопущении нарушений ПДД, остановлено для проверки более 70 транспортных средств.

Во время рейда 1 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, 4 оказались не пристегнутыми ремнями безопасности, на 11 автомобилях установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Помимо этого выявлялись нарушения ПДД пешеходами, нарушения, связанные с отсутствием страхового полиса ОСАГО, с управлением транспортным средством при наличии неисправностей, с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и другие.

Под пристальным вниманием находились и маршрутные транспортные средства, осуществлявшие перевозку пассажиров. Каждая маршрутка, едущая в направлении госавтоинспекторов, была остановлена. И у каждой находилось хоть одно нарушение. На одной из остановленных маршруток обнаружено изменение маркировки кузова, т.е. информация о транспортном средстве отличается от того, что написано в ПТС.

Выявлены и такие нарушения, как отсутствие у водителя путевого листа, а соответственно и медицинского предрейсового осмотра, отсутствие у некоторых шоферов водительских удостоверений Российской Федерации, установка на передней оси транспортных средств шин разных размеров с разным рисунком протектора. У некоторых маршруток на задних дверях, вместо предусмотренных конструкцией транспортного средства стекол, установлены пластиковые элементы.

Дополнительно на дорогах заполярной столицы ведется скрытое патрулирование. В его рамках за две недели выявлено более сотни различных административных правонарушений. Среди основных можно назвать проезд на красный сигнал светофора, перевозку детей без специальных удерживающих устройств, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе не только в областном центре, но и на всей территории Мурманской области.

По информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области