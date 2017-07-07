Поставить автомобиль на учёт стало проще

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
 
 

Видеоновости16+

В Кандалакше прошла всероссийская парусная регата
 
 
 
 

Курсы валют 08.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,2273
1,6613
1 USD
Доллар США
60,3792
1,1497
1 EUR
Евро
68,9470
1,6504
10 NOK
Норвежских крон
72,0120
1,2074
10 SEK
Шведских крон
71,5733
2,0763
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

22°
3.5 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Споттинг «Обнимая Небо…»: хорошая погода, отличное настроение, множество сюрпризов и подарков
07 Июля 2017, 16:50
Споттинг «Обнимая Небо…»: хорошая погода, отличное настроение, множество сюрпризов и подарков
В эфире «Большого радио» Сергей Агарков расскажет о приёмной кампании
07 Июля 2017, 16:00
В эфире «Большого радио» Сергей Агарков расскажет о приёмной кампании
Из-за ремонтов объектов ЖКХ в Мурманске ограничат движение
07 Июля 2017, 14:50
Из-за ремонтов объектов ЖКХ в Мурманске ограничат движение
В Мурманске временно изменено движение автобуса маршрута 6Т
07 Июля 2017, 14:24
В Мурманске временно изменено движение автобуса маршрута 6Т
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сегодня отмечают День рыбака
09 Июля 2017, 14:44
Следком начал проверку по факту гибели ребенка в Кандалакше
09 Июля 2017, 15:48
275 пар получили медали «За любовь и верность»
09 Июля 2017, 12:33
Скончался известный журналист Антон Носик
09 Июля 2017, 17:00
Мурманск: прогноз отключений на 10 июля
09 Июля 2017, 18:25
В Заполярье до +22º
09 Июля 2017, 11:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Поставить автомобиль на учёт стало проще
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 10:24

Поставить автомобиль на учёт стало проще


МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в положения административного регламента и правила регистрации транспортных средств.

В частности, закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку). В случае подачи заявления за регистрацию через портал Госуслуг, предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Ещё из новшеств - полис ОСАГО исключён из перечня обязательных для предъявления документов при регистрации ТС. Отныне получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
ДК Кирова приглашает юных мурманчан на мероприятия
2.
Водолазы Северного флота подняли истребитель «Аэрокобра» со дна озера на Кольском полуострове
3.
Областное правительство законодательно изменило правила использования герба и флага
4.
«Адмирал Кузнецов» примет участие в военно-морском параде на День ВМФ в Североморске
5.
В Мурманской области сохраняется тёплая погода
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта