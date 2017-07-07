Поставить автомобиль на учёт стало проще

10 Июля 2017 года, 10:24

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в положения административного регламента и правила регистрации транспортных средств.

В частности, закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку). В случае подачи заявления за регистрацию через портал Госуслуг, предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Ещё из новшеств - полис ОСАГО исключён из перечня обязательных для предъявления документов при регистрации ТС. Отныне получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.