В Кандалакше по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

10 Июля 2017 года, 12:48

КАНДАЛАКША/ 10 июля - На 1149 километре автодороги «Кола» сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 31-летнего жителя Кандалакши.

В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения, кроме того, от него исходит резкий запах алкоголя. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, результат которого подтвердил, что сел мужчина за руль нетрезвым - содержание алкоголя в крови составило 0,570 мг/л.

Также полицейские установили, что данный гражданин в 2016 году был привлечен к уголовной ответственности за управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Срок наказания еще не истек.

По факту управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)